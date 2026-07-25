El célebre empresario tecnológico Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la firma propietaria de WhatsApp, ha anunciado el fin de los smartphones.

Si bien lleva varios meses en el mercado, el reemplazo definitivo que promete transformar la manera en que interactuamos con la tecnología continúa generando sorpresas al día de hoy: las gafas inteligentes con realidad aumentada.

Este avance constituyó el centro del evento Meta Connect 2025, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, donde se resaltó el modelo más innovador de esta etapa, las Meta Ray-Ban Display.

Zuckerberg expresó su convicción sobre un futuro inmediato sin teléfonos celulares. En numerosas ocasiones, ha indicado que “en el transcurso de 10 años, muchas personas no llevarán sus dispositivos móviles, utilizarán sus gafas para todo“.

Según la perspectiva del dueño de WhatsApp, los teléfonos móviles son artefactos que “son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales” y su evolución ha llegado a una fase de estancamiento.

Su visión sostiene que las gafas inteligentes, al incorporar pantalla, audio, cámara y conectividad en un diseño estético y ergonómico, reemplazarán de manera gradual a los teléfonos inteligentes en tareas diarias como comunicación, trabajo y entretenimiento.

Las gafas inteligentes podrían ser el próximo reemplazo de los celulares. (Foto: Archivo)

Adiós a los móviles: así son las nuevas gafas inteligentes de Mark Zuckerberg

Las Meta Ray-Ban Display representan un salto evolutivo: incorporan una pantalla monocular de alta resolución invisible para terceros, pero perceptible para el usuario, habilitando interfaces de realidad aumentada.

Este avance permite mostrar notificaciones, traducción en tiempo real, subtítulos y navegación sin necesidad de extraer el celular del bolsillo.

El control puede efectuarse por voz, gestos o mediante un accesorio Neural Band que interpreta impulsos musculares para maniobras intuitivas en la interfaz.

Zuckerberg subrayó que sus gafas constituyen el “formato ideal para la superinteligencia personal“, un dispositivo capaz de observar, oír y asistir al usuario durante todo el día, generando información pertinente en tiempo real.

Durante el evento enfatizó que esto abrirá posibilidades sin precedentes, desde la proyección de múltiples pantallas virtuales en cualquier ubicación hasta la realización de juegos o la comunicación con fluidez y sin interrupciones.

Todas estas funcionalidades de las nuevas gafas asombraron a los analistas, dado que implican un avance evolutivo superior a lo anticipado respecto a la generación previa.

Gafas inteligentes: el futuro de la conectividad sin celular

Contenido: Aunque el sueño del "adiós al celular" está próximo, no obstante, las gafas requieren conectividad a un dispositivo base y ciertas funciones aún carecen de total autonomía, como realizar llamadas telefónicas directas.

El precio establecido para las Meta Ray-Ban Display es de 799 dólares en Estados Unidos, con un lanzamiento en tiendas selectas y una expansión a otros mercados prevista durante el transcurso del corriente año.

Sin embargo, según Zuckerberg, es cuestión de tiempo para que esta tecnología progrese y se convierta en algo habitual, transformando de manera radical nuestra vida y comunicación.

Este dispositivo complementa otros lanzamientos de Meta en el ámbito de gafas inteligentes y pulseras neurales, que buscan establecer un ecosistema coherente para promover esta transición.