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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 24 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4200 (Huevos).

 1°4200 11°3384 
 1922  12°6819
 3°6963  13°7132 
 8422  14°0348 
 2082  15°7832 
 6°1136  16°4507
 2072  17°0495 
 3537  18°1403 
 8779  19°0014 
 10°5247 20°6034 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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