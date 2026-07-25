Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 24 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4200 (Huevos).

1° 4200 11° 3384 2° 1922 12° 6819 3° 6963 13° 7132 4° 8422 14° 0348 5° 2082 15° 7832 6° 1136 16° 4507 7° 2072 17° 0495 8° 3537 18° 1403 9° 8779 19° 0014 10° 5247 20° 6034

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.