La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 24 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7015 (Niña Bonita).

1° 7015 11° 2678 2° 5467 12° 2660 3° 9176 13° 1654 4° 0669 14° 0950 5° 1482 15° 7594 6° 2409 16° 5773 7° 6731 17° 3709 8° 0310 18° 9775 9° 0086 19° 9340 10° 7355 20° 3388

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.