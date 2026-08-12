La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 11 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4493 (Enamorado).

1° 4493 11° 9310 2° 9251 12° 9551 3° 8087 13° 6914 4° 5602 14° 8026 5° 5796 15° 5828 6° 8797 16° 2920 7° 2386 17° 1858 8° 7198 18° 9443 9° 7423 19° 8399 10° 8267 20° 2380

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.