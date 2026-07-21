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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 21 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0669 (Vicios).

 1°0669 11°1808 
 8713  12°3609
 3°0574  13°8445 
 7415  14°9744 
 8012  15°6440 
 6°6483  16°5535
 0909  17°7759 
 3687  18°5621 
 7791  19°5120 
 10°6712 20°6973 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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