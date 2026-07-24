Este jueves, 23 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3130 (Santa Rosa).

1° 3130 11° 6473 2° 3520 12° 0638 3° 2292 13° 9116 4° 4920 14° 1017 5° 8818 15° 8735 6° 9513 16° 0016 7° 7338 17° 3243 8° 9241 18° 5465 9° 0989 19° 3073 10° 8819 20° 9961

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.