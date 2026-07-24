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Este jueves, 23 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3130 (Santa Rosa).

 1°3130 11°6473 
 3520  12°0638
 3°2292  13°9116 
 4920  14°1017 
 8818  15°8735 
 6°9513  16°0016
 7338  17°3243 
 9241  18°5465 
 0989  19°3073 
 10°8819 20°9961 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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