Durante este jueves, 23 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 6603 - San Cono

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 23 de julio

1° 6603 11° 6364 2° 0168 12° 0104 3° 0097 13° 5505 4° 8562 14° 5252 5° 9946 15° 6733 6° 8966 16° 3735 7° 4894 17° 5015 8° 6270 18° 0673 9° 4922 19° 7420 10° 8160 20° 5720

¿Qué significa soñar con San Cono?

Soñar con San Cono suele señalar protección, buena suerte y alivio económico; anuncia oportunidades y apoyo en proyectos.

Si genera inquietud, sugiere cumplir promesas y actuar con honestidad; agradece lo recibido y no dependas solo del azar.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.