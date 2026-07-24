En esta noticia
Durante este jueves, 23 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 6603 - San Cono
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 23 de julio
|1°
|6603
|11°
|6364
|2°
|0168
|12°
|0104
|3°
|0097
|13°
|5505
|4°
|8562
|14°
|5252
|5°
|9946
|15°
|6733
|6°
|8966
|16°
|3735
|7°
|4894
|17°
|5015
|8°
|6270
|18°
|0673
|9°
|4922
|19°
|7420
|10°
|8160
|20°
|5720
¿Qué significa soñar con San Cono?
Soñar con San Cono suele señalar protección, buena suerte y alivio económico; anuncia oportunidades y apoyo en proyectos.
Si genera inquietud, sugiere cumplir promesas y actuar con honestidad; agradece lo recibido y no dependas solo del azar.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.