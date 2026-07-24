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Durante este jueves, 23 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 6603 - San Cono

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 23 de julio

 6603 11° 6364 
 2°0168 12° 0104
 3°0097 13° 5505 
 4°8562 14° 5252 
 5°9946 15° 6733 
 6°8966 16° 3735 
 7°4894 17° 5015 
 8°6270 18° 0673 
 9°492219° 7420 
 10°8160 20° 5720 

¿Qué significa soñar con San Cono?

Soñar con San Cono suele señalar protección, buena suerte y alivio económico; anuncia oportunidades y apoyo en proyectos.

Si genera inquietud, sugiere cumplir promesas y actuar con honestidad; agradece lo recibido y no dependas solo del azar.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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