Alemania reafirma su posición fundamental en el ámbito militar europeo al ratificar una de las inversiones en defensa más relevantes de los últimos años.

A través de un comunicado oficial, las empresas Rheinmetall y KNDS anunciaron que Berlín ha ordenado la adquisición de 200 nuevos vehículos blindados de combate de infantería (IFV) Puma, una operación valorada en 4.200 millones de euros, equivalentes a aproximadamente u$s 5.000 millones, lo que refuerza significativamente a la Bundeswehr.

El contrato, ya firmado por la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr (BAAINBw), ha entrado en vigor este mes y establece como objetivo que las entregas se efectúen para 2028, marcando un progreso notable en la modernización del ejército alemán.

Alemania emprendió una modernización militar sin precedentes

El nuevo contrato responde a las exigencias de la OTAN, que demanda fuerzas mecanizadas más numerosas, protegidas y con una capacidad de fuego superior ante un contexto geopolítico cada vez más tenso a nivel global.

Esta adquisición del ejército alemán se originó en mayo de 2023, momento en el que se aprobó un primer lote de 50 vehículos Puma, respaldado por un acuerdo marco que habilitaba la posibilidad de aumentar la compra en el futuro.

Este escenario se concretó ahora con un pedido que supera ampliamente las estimaciones previas, dado que a mediados de 2025 se hablaba de una inversión de 1.500 millones de euros por únicamente 61 unidades.

Conoce las características del IFV Puma y su rol en el ejército alemán

Los IFV Puma son reconocidos por su eficaz combinación de protección, movilidad y potencia de fuego. Entre sus características técnicas principales destacan:

Capacidad para transportar hasta seis soldados , además de una tripulación compuesta por tres miembros

Blindaje que cumple con el nivel 6 del estándar STANAG

Sistema de protección activa MUSS 2.0 contra misiles enemigos

Motor diésel MTU V10 de 1.090 CV, con una velocidad máxima de 70 km/h

Este nuevo sistema adoptado por el ejército alemán permite atacar blancos a más de 4 kilómetros, sin contacto visual directo con el enemigo, lo que representa un avance táctico significativo.

Además, Alemania planea modernizar hasta 297 Pumas existentes al estándar S1, que incluirá: