Envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio | Para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en informática. FOTO (IA)

Se trata de una medida sencilla que busca disminuir los riesgos asociados al robo de datos sin contacto en una era donde la tecnología puede facilitar nuevas modalidades de fraudes y sustracciones.

Por más que suene inusual, envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio se ha convertido en una práctica recomendada por expertos en informática y seguridad digital.

Envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio | Para qué sirve y por qué lo recomiendan expertos en informática (foto: archivo).

Cuál es la utilidad de envolver tarjetas con papel de aluminio

Lo primero que debe conocerse es que las tarjetas modernas cuentan con tecnología NFC o RFID, lo que posibilita realizar pagos acercándolas a un lector. A este respecto, constituye un riesgo si no se protege adecuadamente.

El riesgo se presenta en eventos masivos, espacios cerrados y contextos urbanos donde individuos pueden escanear tarjetas a corta distancia utilizando determinados dispositivos. Aunque el alcance es limitado, es un riesgo real, independientemente de si la tarjeta se halla en la billetera o en el bolsillo.

En este contexto, el papel aluminio actúa como un bloqueador de señales electromagnéticas, impidiendo que lectores no autorizados puedan comunicarse con el chip de la tarjeta.

Al envolver la tarjeta en aluminio, la señal NFC queda anulada. La tarjeta no puede ser leída mientras esté protegida, inclusive si se encuentra dentro de una billetera o bolsillo.

El papel aluminio obstruye esa comunicación de forma física, sin necesidad de aplicaciones, firmware ni configuraciones avanzadas. Se constituye como una defensa pasiva, aunque efectiva.

Desde un enfoque técnico, las tarjetas contactless están siempre “activas”. No requieren batería ni interruptor y reaccionan automáticamente ante una señal compatible que se encuentre en cercanía.

Es relevante mencionar que los especialistas enfatizan que, aunque los sistemas bancarios poseen diversas capas de seguridad, el mayor peligro radica en la intercepción de datos básicos, tales como el número de tarjeta y la fecha de vencimiento.

Un aspecto fundamental es que los expertos en ciberseguridad subrayan que este método no daña la tarjeta ni el chip. Tampoco afecta su funcionamiento cuando se utiliza de forma tradicional nuevamente.

Por otro lado, los especialistas puntualizan que no reemplaza otras medidas fundamentales, como la verificación de consumos, el uso de billeteras digitales seguras o la activación de alertas bancarias. No obstante, representa una barrera adicional contra los ataques.

Cabe destacar que existen fundas con bloqueo RFID específicas, que pueden ser una solución preventiva contra el robo de datos y los fraudes.

Adicionalmente, esta es una solución inmediata sin costo alguno y accesible para cualquier individuo, resultando ideal como protección adicional durante viajes o en la vida cotidiana.

Cubrir tarjetas de crédito y débito en papel aluminio | Para qué sirve y por qué lo sugieren expertos en informática (foto: archivo)

¿Es el papel aluminio una solución efectiva en ciberseguridad?

El papel aluminio es útil en situaciones específicas, sin embargo, su efectividad se presenta como limitada ante los desafíos más complejos en el ámbito de la ciberseguridad.

Además, organismos como la Interpol notifican que los ciberdelincuentes suelen recurrir a métodos más sofisticados y rentables que el escaneo inalámbrico en espacios públicos.

El uso de papel aluminio no es un mito, pero no constituye una solución definitiva. Especialistas en seguridad sugieren priorizar herramientas diseñadas para este propósito, tales como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias que ofrezcan alertas en tiempo real.

El papel aluminio y la seguridad: combinando medidas efectivas

El uso de papel aluminio puede tener un efecto positivo en la tranquilidad de los usuarios, pero los expertos subrayan la importancia de complementar esta práctica con otras medidas de seguridad. La combinación de métodos como el uso de billeteras con bloqueo RFID y aplicaciones bancarias seguras ofrece una protección más efectiva frente a los robos de datos.

Además, las recomendaciones de organismos de seguridad como la Interpol enfatizan la necesidad de estar alerta ante las tácticas más sofisticadas empleadas por los ciberdelincuentes. Aunque envolver las tarjetas pueda ser útil, es crucial que los usuarios no bajen la guardia y mantengan prácticas de seguridad integrales en su rutina diaria.