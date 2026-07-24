Este jueves, 23 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 23 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6052 - Madre e hijo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 23 de julio

1° 6052 11° 0957 2° 9044 12° 2786 3° 8780 13° 8647 4° 1587 14° 1706 5° 7044 15° 2669 6° 7624 16° 8396 7° 9372 17° 5212 8° 6984 18° 0453 9° 2006 19° 0810 10° 4649 20° 2032

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con Madre e hijo sugiere protección, ternura y un lazo profundo. Refleja deseos de cuidar o ser cuidado.

También puede señalar nuevos comienzos y responsabilidades familiares. Si hay conflicto en el sueño, indica tensiones emocionales por sanar.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.