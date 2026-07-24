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Este jueves, 23 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 23 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6052 - Madre e hijo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 23 de julio

 1°6052 11°0957
 9044  12°2786
 3°8780 13°8647 
 1587  14°1706 
 7044  15°2669 
 6°7624  16°8396
 9372  17°5212 
 6984  18°0453 
 2006  19°0810 
 10°4649 20°2032 

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con Madre e hijo sugiere protección, ternura y un lazo profundo. Refleja deseos de cuidar o ser cuidado.

También puede señalar nuevos comienzos y responsabilidades familiares. Si hay conflicto en el sueño, indica tensiones emocionales por sanar.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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