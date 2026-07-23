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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 22 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9872 (Sorpresa).

 1°9872 11°3734 
 9205  12°8505
 3°8975  13°1766 
 3063  14°1279 
 4825  15°8349 
 6°8867  16°2500
 5944  17°7486 
 9815  18°0682 
 4545  19°8397 
 10°0001 20°6850 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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