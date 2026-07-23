Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 22 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 22 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9872 (Sorpresa).

1° 9872 11° 3734 2° 9205 12° 8505 3° 8975 13° 1766 4° 3063 14° 1279 5° 4825 15° 8349 6° 8867 16° 2500 7° 5944 17° 7486 8° 9815 18° 0682 9° 4545 19° 8397 10° 0001 20° 6850

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.