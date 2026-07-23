Este jueves, 23 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3201.38 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,81%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -1.53% y en el último año acumula una baja de -15.36%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar fue volátil: tras un inicio irregular, encadenó cuatro subas seguidas a mitad de período y cerró con tres bajas, dejando un saldo casi neutro.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 8.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.29%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3201.3799 pesos colombianos, es de 320137.99 COP; 200 dólares cuestan 640275.98 COP y 500 dólares cuestan 1600689.95 COP.