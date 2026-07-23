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Este jueves, 23 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0468 (Sobrinos).

 1°0468 11°6474 
 5776  12°4810
 3°0244  13°4897 
 3164  14°7624 
 5978  15°8500 
 6°1729  16°5092
 0760  17°6973 
 5249  18°0085 
 2037  19°7621 
 10°4093 20°4086 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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