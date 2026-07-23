Este jueves, 23 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0468 (Sobrinos).

1° 0468 11° 6474 2° 5776 12° 4810 3° 0244 13° 4897 4° 3164 14° 7624 5° 5978 15° 8500 6° 1729 16° 5092 7° 0760 17° 6973 8° 5249 18° 0085 9° 2037 19° 7621 10° 4093 20° 4086

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.