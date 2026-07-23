Durante este jueves, 23 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 23 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8868 (Sobrinos).

1° 8868 11° 5599 2° 8856 12° 6393 3° 7101 13° 2923 4° 5692 14° 1290 5° 4643 15° 8889 6° 2742 16° 1693 7° 6416 17° 9497 8° 5665 18° 8769 9° 7313 19° 5767 10° 8025 20° 9840

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.