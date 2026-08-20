En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 20 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6079 (Ladrón).

 1°6079 11°6820 
 2611  12°4168
 3°4226  13°6890 
 4978  14°1593 
 6961  15°9538 
 6°4863  16°9601
 1608  17°0708 
 1197  18°2902 
 4869  19°6102 
 10°9773 20°1564 

Te puede interesar

Argentina crea historia con la reaparición de un mamífero en riesgo de extinción: llevan años luchando por su reintroducción

Te puede interesar

Combinar café usado con jabón líquido: para qué sirve y por qué lo sugieren

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Se despide para siempre una histórica marca de galletitas: tenía 20 años de trayectoria, pero no aguantó la crisis

Te puede interesar

Después de años de descuido, esta provincia recuperará un tren fundamental para la producción y el turismo de la zona