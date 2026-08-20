La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 20 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6079 (Ladrón).

1° 6079 11° 6820 2° 2611 12° 4168 3° 4226 13° 6890 4° 4978 14° 1593 5° 6961 15° 9538 6° 4863 16° 9601 7° 1608 17° 0708 8° 1197 18° 2902 9° 4869 19° 6102 10° 9773 20° 1564

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.