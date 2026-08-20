Durante este jueves, 20 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6134 (La Cabeza).

1° 6134 11° 4903 2° 2153 12° 1967 3° 5445 13° 8647 4° 8600 14° 1210 5° 9087 15° 6978 6° 2477 16° 3712 7° 3138 17° 1046 8° 4651 18° 2003 9° 0878 19° 6967 10° 2092 20° 6762

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.