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Durante este miércoles, 19 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9855 (La Música).

 1°9855 11°7439 
 2998  12°8319
 3°2010  13°6764 
 2235  14°1265 
 9530  15°0321 
 6°6068  16°5422
 3930  17°1472 
 5971  18°6196 
 0436  19°6655 
 10°1370 20°6584 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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