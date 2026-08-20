Durante este miércoles, 19 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9855 (La Música).

1° 9855 11° 7439 2° 2998 12° 8319 3° 2010 13° 6764 4° 2235 14° 1265 5° 9530 15° 0321 6° 6068 16° 5422 7° 3930 17° 1472 8° 5971 18° 6196 9° 0436 19° 6655 10° 1370 20° 6584

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.