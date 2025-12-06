Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7406 (Perro).

1° 7406 11° 2708 2° 3914 12° 2554 3° 9532 13° 4268 4° 5592 14° 0429 5° 0677 15° 7911 6° 4093 16° 4400 7° 9520 17° 7838 8° 8413 18° 5885 9° 3632 19° 8579 10° 0279 20° 5193

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.