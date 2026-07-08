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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 7 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el 2794 (Cementerio).

 1°2794 11°8947 
 0470  12°3702
 3°7380  13°2994 
 4061  14°9159 
 7290  15°2736 
 6°2108  16°8546
 1019  17°1656 
 1872  18°3427 
 0973  19°4291 
 10°7508 20°1880 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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