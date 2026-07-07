Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 7 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0918 (Sangre).

1° 0918 11° 0551 2° 0316 12° 0398 3° 1406 13° 5313 4° 7277 14° 2840 5° 8135 15° 2891 6° 1361 16° 3057 7° 7484 17° 9632 8° 2348 18° 6683 9° 3581 19° 0107 10° 7358 20° 4378

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.