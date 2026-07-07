Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 6 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3110 (La Leche).

1° 3110 11° 6793 2° 7285 12° 2072 3° 2331 13° 1595 4° 5692 14° 2322 5° 2706 15° 4318 6° 0012 16° 7895 7° 0206 17° 8274 8° 3772 18° 8298 9° 1445 19° 5015 10° 4975 20° 1385

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.