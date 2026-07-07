Este martes, 7 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 7 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5604 (La cama).

1° 5604 11° 3800 2° 4274 12° 9213 3° 6140 13° 0333 4° 1809 14° 2329 5° 1522 15° 8475 6° 3022 16° 7474 7° 5492 17° 4047 8° 5297 18° 6311 9° 6642 19° 5535 10° 1597 20° 8235

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.