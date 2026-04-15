Este martes, 14 de abril de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 14 de abril de 2026. A la cabeza salió el 5587 (Piojos). Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar. La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.