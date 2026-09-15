Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 14 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9398 (Lavandera).

1° 9398 11° 9554 2° 4667 12° 3544 3° 8740 13° 3594 4° 7049 14° 5612 5° 8358 15° 0223 6° 5088 16° 9164 7° 5523 17° 0686 8° 4207 18° 8867 9° 9367 19° 4579 10° 9837 20° 2470

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.