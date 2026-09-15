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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 14 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9398 (Lavandera).

 1°9398 11°9554 
 4667  12°3544
 3°8740  13°3594 
 7049  14°5612 
 8358  15°0223 
 6°5088  16°9164
 5523  17°0686 
 4207  18°8867 
 9367  19°4579 
 10°9837 20°2470 

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