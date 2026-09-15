La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 14 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 1164 - Llanto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 14 de septiembre

1° 1164 11° 1019 2° 8098 12° 3589 3° 3806 13° 0329 4° 5657 14° 4491 5° 0949 15° 5840 6° 2219 16° 3871 7° 6960 17° 3377 8° 3998 18° 7855 9° 2831 19° 5157 10° 7328 20° 3034

¿Qué significa soñar con Llanto?

Soñar con el Llanto sugiere liberación de tensiones y penas acumuladas; el inconsciente busca desahogo y equilibrio emocional.

También puede señalar empatía o necesidad de apoyo; atiende el contexto del sueño y cómo te sentiste al despertar.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.