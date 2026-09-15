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Este lunes, 14 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9560 - La Virgen

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre

 1°9560 11°0126
 2042  12°4755
 3°4757 13°5640 
 1286  14°2498 
 6534  15°4251 
 6°6006  16°9480
 1496  17°7673 
 0055  18°4226 
 2612  19°3206 
 10°1637 20°4962 

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¿Qué significa soñar con la virgen?

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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