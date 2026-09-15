En esta noticia ¿Qué significa soñar con la virgen?

Este lunes, 14 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9560 - La Virgen

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre

1° 9560 11° 0126 2° 2042 12° 4755 3° 4757 13° 5640 4° 1286 14° 2498 5° 6534 15° 4251 6° 6006 16° 9480 7° 1496 17° 7673 8° 0055 18° 4226 9° 2612 19° 3206 10° 1637 20° 4962

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen simboliza protección, consuelo y renovación de la fe.

También sugiere guía moral, esperanza y apoyo en decisiones importantes.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.