El consumo regular de este licuado puede ayudar a alcanzar los objetivos de fitness más rápido. Foto: Shutterstock.

Si bien el entrenamiento es un elemento crucial para el crecimiento muscular, no representa el único factor determinante. Este licuado proteico formulado a base de plátano constituye una bebida esencial para el progreso corporal.

El licuado proteico a base de plátano es esencial para el aumento de la masa muscular. Fuente: Shutterstock

Muchas personas experimentan frustración al no observar resultados en el gimnasio, sin comprender que la nutrición tiene un papel significativo en el desarrollo muscular.

Adoptar una alimentación saludable, rica en proteínas, es fundamental para conseguir los aminoácidos requeridos para reparar y facilitar el crecimiento de los tejidos corporales. ¿Cuál es la función de las proteínas?

¿Para qué sirven las proteínas?

Un aspecto crucial es la alimentación saludable basada en nutrientes que, en combinación con un adecuado descanso, proporciona la energía indispensable para entrenamientos intensos. Esta alimentación también beneficia la recuperación muscular tras el ejercicio, según la Organización Mundial de la Salud .

Las proteínas son esenciales para el desarrollo muscular. Sin un consumo adecuado de estos nutrientes, el entrenamiento de fuerza y el levantamiento de pesas pueden no lograr el resultado esperado en el cuerpo, dado que los aminoácidos que contienen son responsables de su recuperación y crecimiento.

Es importante recordar que, sin una ingesta apropiada de proteínas, el organismo carecerá de los recursos necesarios para construir nuevo tejido muscular. Por lo tanto, sin importar las horas que dediques al gimnasio, el progreso será restringido.

Alternativas saludables para ganar músculo sin excesos de carne

Ingerir grandes cantidades de carne puede resultar perjudicial para la salud, ya que conlleva el riesgo de padecer enfermedades como la gota y la presión arterial alta. En este contexto, es crucial contar con opciones como los licuados proteicos naturales, que tienen la capacidad de aumentar la masa muscular sin poner en riesgo la salud.

Para aquellos que entrenan fuerza, se sugiere que el consumo de proteína oscile alrededor de 2,2 gramos por kilógramo de peso corporal. Esto implica que una persona con un peso de 70 kg debería consumir aproximadamente 154 gramos de proteína.

El licuado nutritivo para deportistas: fácil y delicioso con 4 ingredientes frescos

Este batido proteico es completamente natural y se confecciona con ingredientes frescos de alta calidad, sin azúcares añadidos, dado que se endulza naturalmente con frutas.

El licuado resulta rápido y sencillo de preparar, requiriendo únicamente 10 minutos para su finalización.

Ingredientes:

1 taza de leche de almendras o leche descremada.

1 plátano maduro.

1 taza de frutos rojos congelados (fresas, arándanos, frambuesas).

1 cucharada de mantequilla de maní natural.

1/2 taza de yogur griego natural.

1 cucharada de semillas de chía o linaza.

1/2 cucharadita de canela (opcional).

Preparación:

Mezcle todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una textura suave y cremosa.

Nutrientes Cantidad Calorías 369 kcal. Carbohidratos 46 gr. Azúcares totales 30 gr. Proteínas 19 gr. Fibra 10 gr. Sodio 85 mg. Potasio 917 mg.

¿Qué beneficios aporta este licuado al organismo?

Los beneficios que brinda este licuado para aumentar la masa muscular son:

Aporta proteínas, carbohidratos y grasas saludables en la proporción adecuada.

en la proporción adecuada. Posee un alto contenido de proteínas, aproximadamente 30 gramos de proteína por porción.

Es rico en nutrientes: contiene vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

Es delicioso y refrescante: tiene un sabor ideal para disfrutar antes o después del entrenamiento.

Optimiza tu entrenamiento: Nutrición y hidratación esencial.

Para maximizar los resultados en el gimnasio, es crucial complementar el entrenamiento con una buena estrategia nutricional. Expertos recomiendan incluir snacks ricos en proteínas a lo largo del día, como yogur griego o barras de proteínas, para mantener un flujo constante de aminoácidos en el organismo.

Estos alimentos ofrecen una solución práctica y efectiva para alcanzar el requerimiento proteico diario sin complicaciones.

Además, la hidratación no debe ser subestimada en el proceso de desarrollo muscular. Beber suficiente agua antes, durante y después del ejercicio potencia el rendimiento y la recuperación.

La combinación de nutrientes adecuados y una correcta hidratación establece un marco óptimo para que los deportistas logren sus metas de crecimiento muscular y bienestar general.