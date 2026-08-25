En esta noticia ¿Qué significa soñar con gente negra?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 24 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este lunes, 24 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5874 - Gente Negra

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 24 de agosto

1° 5874 11° 1088 2° 0457 12° 3184 3° 3488 13° 0805 4° 6946 14° 6855 5° 7348 15° 4633 6° 9001 16° 2578 7° 0141 17° 3231 8° 7525 18° 9414 9° 4865 19° 4231 10° 6217 20° 1788

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede simbolizar diversidad, identidad y fortaleza interna, según tu contexto personal.

Interprétalo desde las emociones y hechos del sueño, evitando estereotipos y considerando tu cultura.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.