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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 24 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este lunes, 24 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5874 - Gente Negra

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 24 de agosto

 1°5874 11°1088
 0457  12°3184
 3°3488 13°0805 
 6946  14°6855 
 7348  15°4633 
 6°9001  16°2578
 0141  17°3231 
 7525  18°9414 
 4865  19°4231 
 10°6217 20°1788 

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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