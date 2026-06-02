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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 2 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este martes, 2 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7930 - Santa Rosa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio

 1°7930 11°9772
 4290  12°1424
 3°4773 13°4253 
 2224  14°3708 
 5359  15°4772 
 6°1591  16°0805
 8538  17°6857 
 2545  18°0422 
 6319  19°5001 
 10°6097 20°6141 

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¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa indica protección divina, fe renovada y necesidad de consuelo o sanación interior.

También sugiere caridad y humildad; si el sueño es sereno, augura paz, si tenso, fortaleza.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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