En esta noticia ¿Qué significa soñar con santa rosa?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 2 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este martes, 2 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7930 - Santa Rosa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio

1° 7930 11° 9772 2° 4290 12° 1424 3° 4773 13° 4253 4° 2224 14° 3708 5° 5359 15° 4772 6° 1591 16° 0805 7° 8538 17° 6857 8° 2545 18° 0422 9° 6319 19° 5001 10° 6097 20° 6141

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa indica protección divina, fe renovada y necesidad de consuelo o sanación interior.

También sugiere caridad y humildad; si el sueño es sereno, augura paz, si tenso, fortaleza.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.