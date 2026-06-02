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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 2 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.
En este martes, 2 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7930 - Santa Rosa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio
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|9772
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|4773
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|4253
|4°
|2224
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|3708
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|5359
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|4772
|6°
|1591
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|0805
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|8538
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|6857
|8°
|2545
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|0422
|9°
|6319
|19°
|5001
|10°
|6097
|20°
|6141
¿Qué significa soñar con santa rosa?
Soñar con Santa Rosa indica protección divina, fe renovada y necesidad de consuelo o sanación interior.
También sugiere caridad y humildad; si el sueño es sereno, augura paz, si tenso, fortaleza.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.