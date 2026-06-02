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Este martes, 2 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este martes, 2 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4198 - Lavandera

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio

 1°4198 11°4869
 5027  12°3827
 3°5585 13°0048 
 8750  14°4760 
 9236  15°4258 
 6°8553  16°8071
 8710  17°0512 
 4361  18°4792 
 7693  19°4778 
 10°3694 20°3760 

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¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera sugiere limpieza emocional, resolver pendientes y un nuevo comienzo.

Si es el ave, indica agilidad y pequeños cambios; el contexto define alerta o aclaración.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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