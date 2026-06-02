Este martes, 2 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este martes, 2 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4198 - Lavandera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio

1° 4198 11° 4869 2° 5027 12° 3827 3° 5585 13° 0048 4° 8750 14° 4760 5° 9236 15° 4258 6° 8553 16° 8071 7° 8710 17° 0512 8° 4361 18° 4792 9° 7693 19° 4778 10° 3694 20° 3760

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera sugiere limpieza emocional, resolver pendientes y un nuevo comienzo.

Si es el ave, indica agilidad y pequeños cambios; el contexto define alerta o aclaración.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.