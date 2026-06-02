Este martes, 2 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.
En este martes, 2 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4198 - Lavandera
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio
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|8710
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|0512
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|4361
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|4792
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|7693
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|4778
|10°
|3694
|20°
|3760
¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con una lavandera sugiere limpieza emocional, resolver pendientes y un nuevo comienzo.
Si es el ave, indica agilidad y pequeños cambios; el contexto define alerta o aclaración.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.