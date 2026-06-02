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Durante este martes, 2 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 2 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1599 - Hermano

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio

 1°1599 11°3500
 7031  12°1940
 3°0908 13°5086 
 7448  14°2154 
 6298  15°7102 
 6°3584  16°3668
 6921  17°5166 
 0539  18°1911 
 6381  19°0728 
 10°2097 20°7170 

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¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano suele simbolizar apoyo, unión y confianza; puede indicar que buscas cercanía o colaboración.

Si el sueño es conflictivo, apunta a rivalidades o asuntos no resueltos; si es armonioso, sugiere protección y crecimiento personal.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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