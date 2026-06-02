En esta noticia ¿Qué significa soñar con hermano?

Durante este martes, 2 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 2 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1599 - Hermano

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio

1° 1599 11° 3500 2° 7031 12° 1940 3° 0908 13° 5086 4° 7448 14° 2154 5° 6298 15° 7102 6° 3584 16° 3668 7° 6921 17° 5166 8° 0539 18° 1911 9° 6381 19° 0728 10° 2097 20° 7170

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano suele simbolizar apoyo, unión y confianza; puede indicar que buscas cercanía o colaboración.

Si el sueño es conflictivo, apunta a rivalidades o asuntos no resueltos; si es armonioso, sugiere protección y crecimiento personal.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.