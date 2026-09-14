El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 14 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.
En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8808 - Incendio
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre
|1°
|8808
|11°
|7151
|2°
|8156
|12°
|9902
|3°
|7230
|13°
|7677
|4°
|6186
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|6610
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|0984
|15°
|9292
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|0419
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|1331
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|2795
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|2666
|8°
|0481
|18°
|2984
|9°
|3503
|19°
|1266
|10°
|3411
|20°
|5175
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con un incendio simboliza emociones intensas y cambios drásticos.
Puede indicar estrés o pérdida de control; si lo controlas, trae renovación.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.