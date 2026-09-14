El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 14 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8808 - Incendio

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre

1° 8808 11° 7151 2° 8156 12° 9902 3° 7230 13° 7677 4° 6186 14° 6610 5° 0984 15° 9292 6° 0419 16° 1331 7° 2795 17° 2666 8° 0481 18° 2984 9° 3503 19° 1266 10° 3411 20° 5175

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio simboliza emociones intensas y cambios drásticos.

Puede indicar estrés o pérdida de control; si lo controlas, trae renovación.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.