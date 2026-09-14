La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 14 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3853 - El Barco

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre

1° 3853 11° 4213 2° 7243 12° 4866 3° 3987 13° 0599 4° 8515 14° 8687 5° 6951 15° 4962 6° 1507 16° 8934 7° 1868 17° 2559 8° 6703 18° 8388 9° 5699 19° 3857 10° 9221 20° 6961

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele reflejar un viaje personal: cómo navegas tus emociones y decisiones en la vida.

Un barco firme augura progreso y control; uno hundido o a la deriva señala incertidumbre, miedo o cambios bruscos.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.