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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 14 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3853 - El Barco

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre

 1°3853 11°4213
 7243  12°4866
 3°3987 13°0599 
 8515  14°8687 
 6951  15°4962 
 6°1507  16°8934
 1868  17°2559 
 6703  18°8388 
 5699  19°3857 
 10°9221 20°6961 

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Soñar con El Barco suele reflejar un viaje personal: cómo navegas tus emociones y decisiones en la vida.

Un barco firme augura progreso y control; uno hundido o a la deriva señala incertidumbre, miedo o cambios bruscos.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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