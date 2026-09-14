La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 14 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3853 - El Barco
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre
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|11°
|4213
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|7243
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|4866
|3°
|3987
|13°
|0599
|4°
|8515
|14°
|8687
|5°
|6951
|15°
|4962
|6°
|1507
|16°
|8934
|7°
|1868
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|2559
|8°
|6703
|18°
|8388
|9°
|5699
|19°
|3857
|10°
|9221
|20°
|6961
¿Qué significa soñar con el barco?
Soñar con El Barco suele reflejar un viaje personal: cómo navegas tus emociones y decisiones en la vida.
Un barco firme augura progreso y control; uno hundido o a la deriva señala incertidumbre, miedo o cambios bruscos.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.