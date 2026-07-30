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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 30 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 30 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6293 - Enamorado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio

 1°6293 11°6286
 0520  12°8743
 3°2954 13°3453 
 6722  14°0793 
 7649  15°1406 
 6°7240  16°8175
 6594  17°4166 
 1375  18°0205 
 7236  19°7746 
 10°6681 20°9374 

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Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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