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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 3 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.
En este viernes, 3 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4486 - El Humo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio
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|8278
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|0190
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|9578
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|0150
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|6067
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|9556
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|1176
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|4351
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|9928
|6°
|1169
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|5217
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|8207
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|1951
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|8014
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|3239
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|2692
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|3756
|10°
|1733
|20°
|6771
¿Qué significa soñar con el humo?
Soñar con humo suele indicar confusión: algo nubla tu visión y pide actuar con prudencia.
También puede señalar cambios o emociones acumuladas que necesitan liberarse, invitándote a aclarar y tomar distancia.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.