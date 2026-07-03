En esta noticia ¿Qué significa soñar con el humo?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 3 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este viernes, 3 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4486 - El Humo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio

1° 4486 11° 8278 2° 0190 12° 9578 3° 0150 13° 6067 4° 9556 14° 1176 5° 4351 15° 9928 6° 1169 16° 5217 7° 8207 17° 1951 8° 8014 18° 3239 9° 2692 19° 3756 10° 1733 20° 6771

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con humo suele indicar confusión: algo nubla tu visión y pide actuar con prudencia.

También puede señalar cambios o emociones acumuladas que necesitan liberarse, invitándote a aclarar y tomar distancia.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.