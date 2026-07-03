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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 3 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este viernes, 3 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4486 - El Humo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio

 1°4486 11°8278
 0190  12°9578
 3°0150 13°6067 
 9556  14°1176 
 4351  15°9928 
 6°1169  16°5217
 8207  17°1951 
 8014  18°3239 
 2692  19°3756 
 10°1733 20°6771 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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