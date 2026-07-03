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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 3 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.
En este viernes, 3 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8144 - La Cárcel
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio
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|7408
|4°
|0335
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|5304
|5°
|5823
|15°
|7563
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|7801
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|4183
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|8°
|6299
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|7632
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|1300
|19°
|8241
|10°
|9924
|20°
|9445
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de encierro, límites o falta de libertad.
También puede indicar culpa, miedo al castigo o necesidad de asumir responsabilidades y cambiar.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.