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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 3 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este viernes, 3 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8144 - La Cárcel

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio

 1°8144 11°8092
 1199  12°7047
 3°1062 13°7408 
 0335  14°5304 
 5823  15°7563 
 6°7801  16°7764
 4183  17°7183 
 6299  18°7632 
 1300  19°8241 
 10°9924 20°9445 

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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