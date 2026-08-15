En esta noticia ¿Qué significa soñar con mujer?

Durante este viernes, 14 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 14 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3021 - Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 14 de agosto

1° 3021 11° 1252 2° 7617 12° 2848 3° 6613 13° 4688 4° 4869 14° 2014 5° 2398 15° 5857 6° 7854 16° 1799 7° 0330 17° 4293 8° 1006 18° 8317 9° 4872 19° 4657 10° 2337 20° 2998

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, emociones y cuidado, o la influencia femenina en tu vida.

Desconocida sugiere cambios y autodescubrimiento; conocida refleja tu relación con ella y tus sentimientos actuales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.