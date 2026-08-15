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Durante este viernes, 14 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 14 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3021 - Mujer

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 14 de agosto

 1°3021 11°1252
 7617  12°2848
 3°6613 13°4688 
 4869  14°2014 
 2398  15°5857 
 6°7854  16°1799
 0330  17°4293 
 1006  18°8317 
 4872  19°4657 
 10°2337 20°2998 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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