Adiós al piso flotante: la tendencia de Europa que revoluciona la decoración del hogar

En esta noticia ¿A qué se debe la popularidad del microcemento?

En el año 2026, el microcemento se establece como el revestimiento más demandado en proyectos de nueva construcción y reformas.

Este material resulta ser la opción preferida por arquitectos, diseñadores y propietarios, gracias a su estética refinada, resistencia al desgaste y capacidad de adaptarse a diversas superficies.

El material ofrece una solución práctica que satisface las exigencias contemporáneas del diseño interior y exterior. Proporciona una superficie continua, libre de juntas, lo que genera una percepción de amplitud y orden.

Además, su aplicación es viable en pisos, paredes, escaleras, mesadas y muebles, evitando la necesidad de remover revestimientos existentes. Esta características contribuye significativamente a la reducción de los plazos de obra y a los costos de instalación.

Ya no se percibe únicamente como una moda: es una solución eficaz a los retos actuales en el campo del diseño.

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¿A qué se debe la popularidad del microcemento?

El microcemento ha ganado notoriedad por múltiples factores que justifican su creciente aceptación:

Alta resistencia : tolera el tránsito intenso, la : tolera el tránsito intenso, la humedad y las variaciones de temperatura sin sufrir deterioro.

Versatilidad : se ajusta a distintas superficies, desde cerámica hasta madera o cemento.

Mantenimiento sencillo : carece de necesidad de ceras o pulidos. Es suficiente emplear agua y un detergente neutro para preservar su aspecto.

Estética moderna: su acabado homogéneo y la gama de colores disponibles permiten la creación de ambientes minimalistas, industriales o acogedores, según el estilo req Microcemento: una inversión duradera y estética para todo tipo de espacios Aunque comenzó como una solución para pisos, en la actualidad su aplicación se ha ampliado a: Baños y cocinas , por su resistencia a la humedad.

Locales comerciales , por su durabilidad y estética uniforme.

Espacios exteriores , como terrazas y patios, gracias a su capacidad antideslizante.

Muebles y encimeras, para lograr un diseño integrado y moderno.