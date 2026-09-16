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Este miércoles, 16 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este miércoles, 16 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6627 - El Peine

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 16 de septiembre

 1°6627 11°5589
 7192  12°4264
 3°3600 13°4078 
 5095  14°7123 
 1074  15°2102 
 6°7552  16°3584
 2694  17°2576 
 2179  18°7888 
 8995  19°3814 
 10°7948 20°7844 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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