En esta noticia ¿Qué significa soñar con el peine?

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este miércoles, 16 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6627 - El Peine

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 16 de septiembre

1° 6627 11° 5589 2° 7192 12° 4264 3° 3600 13° 4078 4° 5095 14° 7123 5° 1074 15° 2102 6° 7552 16° 3584 7° 2694 17° 2576 8° 2179 18° 7888 9° 8995 19° 3814 10° 7948 20° 7844

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine sugiere orden, autocuidado y deseo de aclarar ideas o mejorar la imagen.

Si el peine está roto o cuesta peinarse, indica tensiones, inseguridades y nudos emocionales por resolver.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.