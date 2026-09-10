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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 10 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 10 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1371 - Excremento

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 10 de septiembre

 1°1371 11°4243
 5336  12°5740
 3°3003 13°1699 
 6044  14°4970 
 7350  15°6769 
 6°0176  16°3822
 1003  17°0459 
 6896  18°2280 
 4341  19°6799 
 10°2119 20°1460 

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¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero inesperado, prosperidad o liberar cargas emocionales.

También puede reflejar vergüenza, necesidad de limpiar lo tóxico y transformar situaciones estancadas.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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