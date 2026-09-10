La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 10 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 10 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1371 - Excremento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 10 de septiembre

1° 1371 11° 4243 2° 5336 12° 5740 3° 3003 13° 1699 4° 6044 14° 4970 5° 7350 15° 6769 6° 0176 16° 3822 7° 1003 17° 0459 8° 6896 18° 2280 9° 4341 19° 6799 10° 2119 20° 1460

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar dinero inesperado, prosperidad o liberar cargas emocionales.

También puede reflejar vergüenza, necesidad de limpiar lo tóxico y transformar situaciones estancadas.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.