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Este jueves, 10 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 10 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3104 - La cama

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 10 de septiembre

 1°3104 11°8709
 5842  12°2130
 3°4109 13°5567 
 8090  14°0591 
 5606  15°5645 
 6°7402  16°4708
 5171  17°7837 
 9222  18°5620 
 9101  19°8967 
 10°7642 20°7780 

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¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama sugiere necesidad de descanso, protección y autocuidado.

También indica intimidad, asuntos emocionales pendientes o búsqueda de estabilidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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