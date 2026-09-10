En esta noticia ¿Qué significa soñar con la cama?

Este jueves, 10 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este jueves, 10 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3104 - La cama

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 10 de septiembre

1° 3104 11° 8709 2° 5842 12° 2130 3° 4109 13° 5567 4° 8090 14° 0591 5° 5606 15° 5645 6° 7402 16° 4708 7° 5171 17° 7837 8° 9222 18° 5620 9° 9101 19° 8967 10° 7642 20° 7780

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama sugiere necesidad de descanso, protección y autocuidado.

También indica intimidad, asuntos emocionales pendientes o búsqueda de estabilidad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.