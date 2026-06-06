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Este sábado, 6 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.
En este sábado, 6 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8339 - Lluvia
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de junio
|1°
|8339
|11°
|9095
|2°
|5338
|12°
|2074
|3°
|1226
|13°
|2015
|4°
|7897
|14°
|1340
|5°
|9772
|15°
|8327
|6°
|8822
|16°
|3784
|7°
|1643
|17°
|8691
|8°
|9124
|18°
|4592
|9°
|3400
|19°
|6385
|10°
|0869
|20°
|0600
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia simboliza limpieza y renovación; tu mente suelta cargas y nutre nuevos inicios.
Si la lluvia es tormentosa, sugiere emociones contenidas, ansiedad y cambios que piden atención.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.