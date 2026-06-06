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Este sábado, 6 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este sábado, 6 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8339 - Lluvia

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de junio

 1°8339 11°9095
 5338  12°2074
 3°1226 13°2015 
 7897  14°1340 
 9772  15°8327 
 6°8822  16°3784
 1643  17°8691 
 9124  18°4592 
 3400  19°6385 
 10°0869 20°0600 

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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