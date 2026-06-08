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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 8 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2504 - La cama

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

 1°2504 11°8827
 4764  12°3314
 3°4067 13°5075 
 4260  14°1075 
 0181  15°0593 
 6°3881  16°9555
 8908  17°3829 
 7457  18°1838 
 0326  19°5590 
 10°5747 20°1193 

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¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele indicar necesidad de descanso, intimidad y seguridad; te invita a pausar y cuidarte.

También puede reflejar el estado de tus relaciones o de tu salud: una cama ordenada sugiere calma; desordenada, inquietud o conflictos.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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