Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 8 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este lunes, 8 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2504 - La cama
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio
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|2504
|11°
|8827
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|4764
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|3°
|4067
|13°
|5075
|4°
|4260
|14°
|1075
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|0181
|15°
|0593
|6°
|3881
|16°
|9555
|7°
|8908
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|3829
|8°
|7457
|18°
|1838
|9°
|0326
|19°
|5590
|10°
|5747
|20°
|1193
¿Qué significa soñar con la cama?
Soñar con la cama suele indicar necesidad de descanso, intimidad y seguridad; te invita a pausar y cuidarte.
También puede reflejar el estado de tus relaciones o de tu salud: una cama ordenada sugiere calma; desordenada, inquietud o conflictos.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.