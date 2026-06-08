Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 8 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2504 - La cama

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

1° 2504 11° 8827 2° 4764 12° 3314 3° 4067 13° 5075 4° 4260 14° 1075 5° 0181 15° 0593 6° 3881 16° 9555 7° 8908 17° 3829 8° 7457 18° 1838 9° 0326 19° 5590 10° 5747 20° 1193

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele indicar necesidad de descanso, intimidad y seguridad; te invita a pausar y cuidarte.

También puede reflejar el estado de tus relaciones o de tu salud: una cama ordenada sugiere calma; desordenada, inquietud o conflictos.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.