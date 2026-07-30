En esta noticia

Durante este miércoles, 29 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 29 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2996 - Marido

Te puede interesar

Ni vinagre ni bicarbonato: el método para eliminar el sarro de las canillas y del inodoro al instante

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 29 de julio

 1°2996 11°2210
 5457  12°4856
 3°5878 13°1121 
 5663  14°8578 
 3119  15°6366 
 6°7760  16°1820
 0286  17°1447 
 1181  18°2188 
 5268  19°1019 
 10°8495 20°6352 

Te puede interesar

Es oficial | Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que no hayan completado este trámite con su pasaporte

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con Marido suele reflejar lazos afectivos, necesidad de apoyo y seguridad, o deseo de mayor conexión.

Si hay armonía indica confianza y estabilidad; si hay conflicto señala tensiones, celos o asuntos no resueltos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

Te puede interesar

Oficial: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para comprobar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia