En esta noticia ¿Qué significa soñar con marido?

Durante este miércoles, 29 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 29 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2996 - Marido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 29 de julio

1° 2996 11° 2210 2° 5457 12° 4856 3° 5878 13° 1121 4° 5663 14° 8578 5° 3119 15° 6366 6° 7760 16° 1820 7° 0286 17° 1447 8° 1181 18° 2188 9° 5268 19° 1019 10° 8495 20° 6352

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con Marido suele reflejar lazos afectivos, necesidad de apoyo y seguridad, o deseo de mayor conexión.

Si hay armonía indica confianza y estabilidad; si hay conflicto señala tensiones, celos o asuntos no resueltos.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.