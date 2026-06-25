En esta noticia ¿Qué significa soñar con desgracia?

Este jueves, 25 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este jueves, 25 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8017 - Desgracia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio

1° 8017 11° 1579 2° 9030 12° 7060 3° 0661 13° 3615 4° 1410 14° 1054 5° 3019 15° 9615 6° 9383 16° 3644 7° 5269 17° 8576 8° 0535 18° 0115 9° 0733 19° 3108 10° 4112 20° 4013

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar ansiedad, culpa o temor a perder el control; es eco de preocupaciones internas, no un presagio literal.

También puede invitar a la cautela y la resiliencia: revisar decisiones, reforzar apoyos y prepararte para retos según el contexto y la emoción del sueño.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.