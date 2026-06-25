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Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este miércoles, 24 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9249 - La Carne
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de junio
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¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con la carne alude a deseos y necesidades del cuerpo: apetito, placer, sensualidad y tentaciones.
Su estado da la clave: fresca sugiere vitalidad; cruda o en mal estado señala culpa, excesos o inquietud por la salud.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.