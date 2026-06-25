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Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 24 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9249 - La Carne

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de junio

 1°9249 11°2078
 0611  12°1308
 3°4248 13°9485 
 1631  14°3657 
 2704  15°8743 
 6°2154  16°4131
 2510  17°5977 
 6155  18°3920 
 6857  19°1091 
 10°4489 20°2543 

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¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne alude a deseos y necesidades del cuerpo: apetito, placer, sensualidad y tentaciones.

Su estado da la clave: fresca sugiere vitalidad; cruda o en mal estado señala culpa, excesos o inquietud por la salud.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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