En esta noticia ¿Qué significa soñar con la fiesta?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 24 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 24 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6220 - La Fiesta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de junio

1° 6220 11° 1649 2° 9034 12° 8195 3° 7713 13° 2118 4° 9238 14° 7003 5° 9216 15° 6338 6° 9943 16° 9179 7° 2972 17° 7518 8° 8804 18° 9086 9° 3006 19° 9861 10° 7661 20° 0342

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta simboliza alegría, conexión social y ganas de celebrar. Sugiere liberar tensiones y disfrutar el presente.

Si te sientes incómodo o abrumado, alerta de excesos o presión social. Los detalles (música, invitados y tu rol) dan el verdadero significado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.