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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 24 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 24 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6220 - La Fiesta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 24 de junio

 1°6220 11°1649
 9034  12°8195
 3°7713 13°2118 
 9238  14°7003 
 9216  15°6338 
 6°9943  16°9179
 2972  17°7518 
 8804  18°9086 
 3006  19°9861 
 10°7661 20°0342 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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