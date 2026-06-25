Este jueves, 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.
En este jueves, 25 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5649 - La Carne
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio
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|7042
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|0911
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|4390
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|9581
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|9122
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|6317
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|2437
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|2065
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|4066
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|1432
¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con la carne alude a deseos y necesidades del cuerpo: apetito, placer, sensualidad y tentaciones.
Su estado da la clave: fresca sugiere vitalidad; cruda o en mal estado señala culpa, excesos o inquietud por la salud.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.