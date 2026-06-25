En esta noticia

Este jueves, 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este jueves, 25 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5649 - La Carne

Te puede interesar

China proyecta un tren submarino de alta velocidad que uniría dos ciudades en 40 minutos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio

 1°5649 11°7723
 7211  12°3084
 3°3715 13°7042 
 0911  14°4390 
 5680  15°9581 
 6°0053  16°9114
 9122  17°6317 
 2437  18°2065 
 3392  19°3383 
 10°4066 20°1432 

Te puede interesar

Arabia Saudita y Qatar proyectan un tren de alta velocidad que conectará Riad y Doha en menos de dos horas

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne alude a deseos y necesidades del cuerpo: apetito, placer, sensualidad y tentaciones.

Su estado da la clave: fresca sugiere vitalidad; cruda o en mal estado señala culpa, excesos o inquietud por la salud.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

China proyecta un tren submarino de alta velocidad para conectar Dalian y Yantai en 40 minutos