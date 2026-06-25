Este jueves, 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este jueves, 25 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5649 - La Carne

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 25 de junio

1° 5649 11° 7723 2° 7211 12° 3084 3° 3715 13° 7042 4° 0911 14° 4390 5° 5680 15° 9581 6° 0053 16° 9114 7° 9122 17° 6317 8° 2437 18° 2065 9° 3392 19° 3383 10° 4066 20° 1432

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne alude a deseos y necesidades del cuerpo: apetito, placer, sensualidad y tentaciones.

Su estado da la clave: fresca sugiere vitalidad; cruda o en mal estado señala culpa, excesos o inquietud por la salud.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.