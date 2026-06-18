La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 18 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 18 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6227 - El Peine

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de junio

1° 6227 11° 3829 2° 8142 12° 6439 3° 2174 13° 7761 4° 7592 14° 6673 5° 4989 15° 8292 6° 4298 16° 0709 7° 0141 17° 4581 8° 2976 18° 4241 9° 8139 19° 8707 10° 1373 20° 8600

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine simboliza orden, autocuidado y la necesidad de desenredar pensamientos o problemas.

Si está roto o con dientes faltantes sugiere conflictos de autoimagen o relaciones; si peina sin trabas indica claridad y soluciones.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.