El uso de celulares evolucionó significativamente y cada vez más usuarios buscan dispositivos que no solo les permitan comunicarse, sino también disfrutar de contenido multimedia sin afectar su salud visual. En este contexto, la elección de un celular adecuado se vuelve fundamental, especialmente para quienes pasan largas horas viendo series, leyendo noticias o chateando. La fatiga visual y los reflejos en pantalla son dos de los problemas más comunes que enfrentan los consumidores en la actualidad.

La tecnología de las pantallas avanza, pero no todos los dispositivos ofrecen la protección que necesita el usuario moderno. Desde luces que deslumbran hasta pantallas que provocan incomodidad, es crucial optar por opciones que promuevan una experiencia más saludable.

En este sentido, el modelo TCL 70 NXTPAPER PRO se presenta como una solución innovadora. Su tecnología NXTPAPER está diseñada para reducir hasta un 90% los reflejos lumínicos, lo que permite disfrutar de una visualización más clara y cómoda, al mismo tiempo que disminuye la exposición a la luz azul, una de las principales causas de la fatiga ocular.

La tecnología que busca hacer más cómodo el uso del celular durante horas

Con una amplia pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas, este dispositivo mejora la experiencia de lectura, navegación y consumo de contenido. Los usuarios notarán la diferencia al usarlo en diferentes condiciones de luz, ya que la pantalla minimiza reflejos y brinda colores nítidos y vivos sin comprometer el confort visual.

Esto es especialmente relevante para quienes dedican tiempo a actividades prolongadas en el dispositivo, como ver series completas o leer noticias en línea. Además de su atención al cuidado de la vista, el TCL 70 NXTPAPER PRO también cuenta con batería de larga duración asegura que los usuarios puedan disfrutar de sus contenidos sin interrupciones y su capacidad para realizar pagos con NFC añade un nivel de conveniencia adicional.

En un mundo donde la interacción digital es constante, elegir un celular que priorice la salud visual y ofrezca una experiencia de uso práctica se vuelve esencial.

La pantalla minimiza reflejos y brinda colores nítidos y vivos sin comprometer el confort visual (Foto: TCL)

La experiencia visual que buscas

En un contexto donde las pantallas ocupan cada vez más horas de la rutina diaria, la comodidad visual comenzó a ganar peso entre los factores que influyen en la elección de un smartphone. Tecnologías como NXTPAPER buscan responder a esa demanda mediante una experiencia de uso más amigable para los ojos, sin resignar calidad de imagen ni rendimiento.

Con una combinación de pantalla optimizada para reducir reflejos, batería de larga duración y herramientas pensadas para el uso cotidiano, el TCL 70 NXTPAPER PRO se posiciona como una alternativa para quienes buscan un celular capaz de acompañar largas jornadas de lectura, entretenimiento y navegación con mayor confort visual.